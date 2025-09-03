Скандал виник у гімназії №109 імені Тараса Шевченка, що у Печерському районі Києва

У Києві учнів гімназії не пустили у навчальний заклад через відсутність шкільної форми. На скандал уже відреагувала освітня омбудсменка Надія Лещик, а в управління освіти повідомили, що розпочали службове розслідування.

Надія Лещик повідомила, що 2 вересня до неї надійшло два звернення щодо недопуску учнів до гімназії №109 імені Тараса Шевченка, що у Печерському районі Києва. Учнів у навчальний заклад не впустила директорка, бо вони не були одягнені у шкільну форму.

«Цитую з одного звернення: “Дитина була одягнута в класичні котонові шорти світлого кольору, біла футболка та сорочка. Вона (директор) заявила, що «школа – це не пляж» та не допустила дитину до занять, вимагаючи повернутися додому та переодягнутися. Моя дитина була у паніці та в сльозах змушена телефонувати мені. Дирекція фактично випровадила дитину за межі території ліцею не забезпечивши супровід і без урахування віку та безпеки дитини”», – написала освітня омбудсменка.

Один із батьків також оприлюднив відео, на якому видно, що дітей не впускають до гімназії в шортах. У дописі вказано, що це робить директорка школи Віталія Полякова.

У іншому зверненні було вказано, що директорка теж не впустила дітей до гімназії через відсутність шкільної форми. Заявниця наголосила, що дітей без супроводу відправили додому, хоча вранці 2 вересня була повітряна тривога і згодом у столиці працювали сили ППО.

«Окремо варто зважати й на психологічний аспект: коли дітей при всіх не пускають до школи через одяг, це є формою публічного приниження та зайвого стресу, що також порушує їхнє право на безпечне освітнє середовище та повагу до гідності», – повідомила заявниця.

Надія Лещик вказала, що у статуті закладу освіти зазначено, що «учні зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд, носити форму встановленого зразка».

«Хочу зазначити, що ані статут, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон. Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною. А положення про обов’язкову шкільну форму є незаконним документом, який не має юридичної сили. Наголошую, що відсторонення від занять і направлення дитини для переодягання під час освітнього процесу (у частині областей навчальний рік розпочався з тривалих повітряних тривог) не лише порушує її право на освіту, а й призводить до загрози життю та здоров'ю дитини», – вважає Надія Лещик.

В управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА повідомили, що за цим фактом розпочали службове розслідування.

«Подібна поведінка є неприпустимою, приносимо вибачення учням та їх батькам за інцидент, що стався. З метою всебічного та об’єктивного з’ясування обставин, управлінням освіти розпочато службове розслідування», – вказано у повідомленні.