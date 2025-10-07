2 вересня директорка столичного ліцею №109 Віталія Полякова не пускала дітей в шортах у навчальний заклад

На початку вересня директорка київського ліцею №109 Віталія Полякова опинилася в центрі скандалу через заборону учням приходити в школу у шортах. Освітня омбудсменка повідомила, що директорка не мала права вимагати одягати шкільну форму, а заборона дітям заходити на територію школи є формою публічного приниження.

Після скандалу управління освіти обіцяло провести службове розслідування, а сама директорка пояснила свою точку зору лише через місяць, давши інтерв’ю «Комерсант Український».

Віталія Полякова заявила, що не вимагала одягати шкільну форму, а заборона заходити у навчальний заклад в шортах зумовлена «убезпеченням дітей» від ворожих дронів.

«Мені б хотілось, щоб діти, коли йдуть додому, залишали школу безпечно. До прикладу, після цього інциденту була тривога, вночі з 1 на 2 вересня теж було декілька шахедних атак. Зазвичай, коли шахеди прилітають, то вони нічого доброго нам не несуть. Вони несуть касетні боєприпаси, шрапнель, а ще багато того, що викликає алергічні реакції. Я не можу сказати, що це за речовини, я не хімік. Почервоніння, набряк… цей набряк виникає дуже швидко. Ми не встигаємо викликати швидку чи перенести дитину, а без дозволу батьків швидка не може зробити ніяких маніпуляцій проводити. Про це ніхто не говорить, але на всіх відкритих ділянках тіла можуть бути такі реакції», – сказала директорка школи.

Матір одного зі школярів, якого Віталія Полякова відправила додому у той день через одягнуті шорти, скаржилась освітній омбудсменці, що вранці 2 вересня була повітряна тривога і згодом у столиці працювали сили ППО. Однак про безпеку дітей тоді директорка не думала.