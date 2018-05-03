На Львівщині проведуть поточний ремонт трьох прикордонних доріг за ₴3,6 млн

Служба автомобільних доріг у Львівській області замовила ямковий ремонт трьох прикордонних доріг у приватного підприємства «Нара» за 3,6 млн грн.

У середу, 13 червня, була укладена угода щодо експлуатаційного утримання доріг державного значення Т-14-01 КПП «Смільниця» - Стрий Самбір, Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав, Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич – Стрий. Про це йдеться в інформації у системі публічних закупівель Prozorro.

У закупівлі окрім переможця брало участь ТОВ «Дрог-Буд Україна», проте його пропозиція була на 272,5 тис. грн. дорожчою.

Відповідно до технічної документації, підрядник до кінця 2018 року має на цих дорогах пневмоструменевим методом ліквідовувати вибоїни, що передбачає заповнення їх бітумними емульсіями зі щебенем під високим тиском повітря. При цьому роботи мають виконувати лише на одній смузі дороги, іншу ж залишатимуть відкритою для проїзду автомобілів.

За даними аналітичної системи YouControl, ПП «Нара» зареєстроване на Бродівщині та належить Самвелу Аветісяну.

Крім цього, Служба автодоріг у Львівській області проводить тендер щодо визначення підрядника з поточного середнього ремонту ділянки дороги Т-14-18 Нижанковичі - Стрий протяжністю 1 км на виїзді з Дрогобича зі стартовою ціною 14,17 млн грн.

Нагадаємо, у квітні-травні цього року компанія «Онур» проводила ремонт 30-кілометрової ділянки цієї дороги між містами Дрогобич та Самбір за 230 млн грн.