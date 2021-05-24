23 травня поліцейські розшукали та затримали шахраїв у готелі неподалік Львова

Поліцейські Львівщини затримали двох шахраїв, які під виглядом медиків, видурювали у людей гроші нібито для проведення операцій для їхніх рідних. У такий спосіб вони ошукали щонайменше сім людей на понад 150 тис. грн.

До Нацполіції Львівщини 21 травня звернулась 80-річна мешканка одного з сіл поблизу Львова. Вона розповіла, що до неї додому прийшли двоє невідомих чоловіків, представились медиками та сказали, що її онука потрапила у ДТП. Жінка нібито отримала травми і їй необхідно якнайшвидше провести складну операцію. Для цього пенсіонерка мала передати їм 19 тис. грн. Жінка повірила шахраям та віддала гроші.

Через два дні до поліції надійшло ще одне схоже повідомлення. 74-річна мешканка сусіднього села розповіла, що двоє чоловіків видурили у неї 27 тис. грн для проведення операції її доньці, яка нібито була травмована під час аварії.

Ввечері 23 травня поліцейські розшукали та затримали шахраїв у готелі неподалік Львова. Це раніше судимі мешканці Харківської області віком 30 та 35 років.

Вони причетні до щонайменше п’яти схожих злочинів у Львові та області, ошукавши людей на понад 150 тис. грн.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.190 (шахрайство) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років.