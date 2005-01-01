На Львівщині сільського голову затримали за хабар для виділення ділянки учаснику АТО

Мирону Гулі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років

У четвер, 4 січня, на хабарі затримали голову Наконечнянської сільської ради, Яворівського району, який вимагав кошти від учасника АТО. Про це повідомляє місцеве видання Yavir.net

«Сільський голова Мирон Гула, вимагав 300 тис. грн від учасника АТО за рішення про виділення земельної ділянки площею 0,25 га», - йдеться у повідомленні.

Мирон Гула очолює Наконечнянську сільську раду, до складу якої входить два села

Правоохоронці затримали голову під час отримання неправомірної вигоди і вилучили гроші, вирішується питання про вручення підозри та обрання запобіжного заходу.

Мирону Гулі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

До складу Наконечнянської сільської ради входить два населених пункти - село Наконечне Перше та Наконечне Друге, розташовані за 56 км від Львова.