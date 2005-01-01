Заступника мера одного із міст на Львівщині затримали на хабарі у тисячу доларів

Заступника мера міста затримали під час отримання хабара

У четвер, 4 січня, правоохоронці затримали заступника мера одного з міст Львівської області, який вимагав 1 тис. доларів за сприяння у встановленні пунктів обміну валюти.

Як повідомила прес-служба Нацполіції України, заступника мера затримали під час отримання хабара. Усі кошти при цьому правоохоронці вилучили.

«Посадовець вимагав від підприємця 1 тис. доларів за погодження дозвільних документів та подальше сприяння в його господарській діяльності. За грошову винагороду він пообіцяв посприяти у встановленню двох пунктів обміну валюти», – зазначили у Нацполіції.

У повідомленні поліції не вказується ні прізвище затриманого, ні місто, у якому він працював.

У випадку підтвердження вини чоловіку загрожує позбавлення волі терміном до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади.