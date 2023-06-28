У Львові буде І рівень небезпеки

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що на території області у середу, 29 червня, будуть грози, шквальний вітер швидкістю 15-20 м/с та град. У Львові також прогнозують грозу, шквали та град. У прес-службі Головного управління ДСНС Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки.

«Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дахів будинків. Просимо вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101"», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Рятувальники зазначають, що у Львові буде І рівень небезпеки, який може призвести до порушень роботи служб електропостачання.

Нагадаємо, що 23 червня на Львівщині через грозу без електрики залишилось 269 населених пунктів. Також на території Львівської ОТГ впали кілька дерев.