На Львівщині судили матір підлітка, який у стані алкогольного сп'яніння стріляв з пневматичного пістолета і поранив людину. Суд визнав Наталію Малик винною у невиконанні батьківських обов’язків і оштрафував.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився 2 лютого 2025 року у селі Лисовичі на вул. Довбуша, 1. Неповнолітній син Наталії Малик перебував у стані алкогольного сп’яніння у громадському місці та здійснив постріл з пневматичного пістолета, в результаті чого влучив у ногу потерпілого.

Матір підлітка на судове засідання не з’явився, однак в протоколі зазначила, щоб розгляд справи проводили за її відсутності, свою вину визнала.

Стрийський міськрайонний суд визнав Наталію Малик винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та оштрафував на 850 грн. Також вона має сплатити судовий збір – 606 грн. Штраф потрібно сплатити не пізніше, як через 15 днів з дня вручення відповідної постанови. Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення.