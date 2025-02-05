Старовижівський районний суд визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Катерину Созонік, син якої пропустив 24 навчальні дні. Жінку зобов’язали сплатити 850 грн штрафу, а також 605 грн судового збору.

Як вказано у постанові суду від 30 січня, син Катерини Созонік, який навчається у Старовижівському професійно-технічному ліцеї №26, у листопаді минулого року пропустив 24 навчальні дні без поважних причин. Обвинувачена до суду не з’явилася та ніяк не пояснила відсутність сина.

Суддя Юлія Сухоручко визнала волинянку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.184 КУпАП (Невиконання батьківських обов'язків) та оштрафувала її на 850 грн. Жінка також має сплатити на користь держави 605 грн. На постанову можна подати апеляцію протягом десяти днів із дня її винесення.