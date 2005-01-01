На Львівщині суд виправдав волонтера, якого поліцейські зупинили п’яним за кермом

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області не покарав чоловіка, якого патрульні затримали п’яним за кермом. Михайла Химочка звільнили від адміністративної відповідальності через клопотання громадської організації, у якій він є волонтером.

Як йдеться у постанові суду від 26 грудня, 19 листопада 2017 року патрульні зупинили Михайла Химочка в смт. Новий Яричів та виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння чоловік відмовився. Патрульні склали протокол про вчинення правопорушення передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП, що передбачає позбавлення права керувати транспортними засобами строком на 1 рік, а також 10,2 тис. грн штрафу.

Під час судового засідання Михайло Химочко визнав свою провину, однак попросив звільнити його від адміністративної відповідальності, передавши матеріали справи на розгляд ГО «Українська медіа варта», з якою співпрацює як волонтер. До суду також надійшло клопотання ГО «Українська медіа варта» з проханням звільнити його від відповідальності.

Суд задовольнив клопотання та звільнив Михайла Химочка від адміністративної відповідальності, передавши матеріали про правопорушення громадські організації, у якій він є волонтером. Чоловіка не оштрафували та не позбавили права керувати транспортними засобами строком на 1 рік.

Як писав ZAXID.NET, раніше львівський суд звільнив від відповідальності керівника волонтерської групи «Всеукраїнського союзу ветеранів АТО» Степана Панчука, якого патрульні двічі за вечір зупиняли п’яним за кермом. Суд врахував його каяття, а також активну громадянську позицію та прийняв рішення про передачу його на поруки ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО».