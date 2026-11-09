Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок двом чоловікам, які пошкодили службові автомобілі працівників територіального центру комплектування у Моршині.

За матеріалами справи, 5 вересня 2025 року військовослужбовці проводили перевірку військово-облікових документів на вул. Озерній у Моршині, неподалік магазину «Андріана». До них підійшли троє чоловіків, які почали лаятися, ображати та погрожувати працівникам ТЦК.

Коли військові сіли у службові автомобілі, щоб залишити місце конфлікту, чоловіки почали бити машини руками й ногами та кидати в них каміння. Один із них також кілька разів вистрілив у автомобіль із пневматичного пістолета. У цей час у транспорті перебували військовослужбовці.

Унаслідок інциденту пошкодили два автомобілі Hyundai H-1. Збитки оцінили майже у 188,5 тис. грн.

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Обвинувачені повністю визнали провину та відшкодували завдану шкоду. Стрийський міськрайонний суд визнав їх винними у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч.2 ст. 296 КК України), і призначив кожному по одному року позбавлення волі. Водночас обох звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.