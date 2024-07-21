На Львівщині суди розглянули справи щодо двох військових, які приховували пиятики своїх підлеглих і безпідставно їх преміювали. Постанови оприлюднили у судовому реєстрі. Кожному з порушників призначили по 17 тис. грн, що є суттєво менше, ніж премії їхнім підлеглим.

Яворівський районний суд оштрафував Віталія З., командира взводу роти навчально-бойового озброєння та техніки однієї з військових частин, який ще у травні 2022 року не покарав свого підлеглого за пиятику на службі. Військовий не доповів про порушення дисципліни підлеглим і його безпідставно преміювали на 37 тис. грн, хоча мали б оштрафувати на 17 тис. грн за адмінправопорушення. У листопаді 2022 року Віталій З. приховав пиятику іншого підлеглого, якому також безпідставно виплатили 37 тис. грн замість штрафу.

Іншу справу розглянув Старосамбірський районний суд Львівщини. Андрій Г. тимчасово виконував обов’язки командира 2 батальйону охорони однієї з військових частин і на початку травня 2023 року закрив очі на те, що його підлеглий перебуває на військовій службі п’яним, не повідомив про порушення ним дисципліни, через що йому безпідставно нарахували 26,5 тис. грн премії, хоч мали б оштрафувати.

Віталій З. і Андрій Г. визнали свої провини у недбалому ставленні до військової служби. Суди призначили їм по 17 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, що нещодавно на Волині командира роти судили за вимагання хабарів у п’яних солдат. Щоб його підлеглим не довелось платити 17 тис. грн за п’янку на службі, він брав у них по 10 тис. грн собі у кишеню.