Схема на мільйони гривень базувалася на фейкових документах та ошуканих водіях

На Львівщині 35-річний громадянин Молдови організував масштабну схему пільгового ввезення авто нібито для потреб Збройних Сил України. Упродовж липня – листопада 2024 року чоловік незаконно переправив через кордон 16 легковиків і ухилився від сплати майже 2 млн грн мита. Львівська обласна прокуратура вже скерувала стосовно нього обвинувальний акт до суду. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Злочинець діяв через реквізити фіктивного благодійного фонду, очільника якого ще навесні 2025 року притягнули до відповідальності за підробку документів. Для транспортування машин організатор залучив 13 водіїв з Львівської та інших областей. Перевізники, не здогадуючись про справжні наміри, перетинали кордон через пункти пропуску «Шегині–Медика» та «Устилуг», оформлюючи транспорт як безкоштовний гуманітарний вантаж.

Проте до бійців на передову жодне з авто так і не потрапило. Серед ввезеного транспорту були популярні марки преміум- та середнього класу: BMW 745i, Mercedes-Benz E 220, Audi A6, Jeep Cherokee, Toyota RAV4, Volkswagen Passat, Škoda Superb тощо. Частиною іноземець користувався особисто, а решту збував через месенджери за готівку.

«Під час спецоперації правоохоронці припинили незаконну діяльність чоловіка та вилучили 7 автомобілів», — зазначають у відомстві Національної поліції України.

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Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Львівській області за оперативної підтримки УСР Нацполіції та СБУ. Чоловіка звинувачують у контрабанді підакцизних товарів у великих розмірах (ч. 1 ст. 201-4 КК України). Тепер фігуранту загрожує штраф до 680 тисяч гривень або позбавлення волі до шести років.