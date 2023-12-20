На складах та місцях продажу підроблених товарів вилучено понад 90 тонн оливкової олії та інших продуктів

Мешканці Львівщини та Києва організували підпільне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок. Зокрема ділки мали свій підпільний завод, де виготовляли продукцію. На складах та за місцем виробництва вилучили понад 90 тонн готової продукції.

Як повідомили 20 грудня у Бюро економічної безпеки, столичні детективи БЕБ викрили підпільне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок. Мешканці міста Києва та Львівщини організували роботу заводу, на якому виготовляли підроблені товари.

Використовуючи фірмові бренди та товарні знаки, фальсифікат продавали через мережу магазинів під виглядом оригінальної продукції. Одна із постраждалих компаній вже заявила про спричинену їй матеріальну шкоду в особливо великому розмірі. На оприлюднених правоохоронцями фото, приховані торгові марки, товари яких підробляли. Однак можна розгледіти логотипи Vesuvio, De Cecco та Monini.

Детективи БЕБ провели 20 обшуків на території міста Києва, Львівської, Харківської та Дніпропетровської областей. На складах та місцях продажу підроблених товарів вилучено понад 90 тонн оливкової олії та інших продуктів.

Під час обшуку на території Львівської області виявлено та вилучено лінію з розливу оливкової олії, обладнання, тару, сировину та готову продукцію. Загальна орієнтовна вартість вилученого становить майже 7,5 мільйона гривень.

Наразі незаконна діяльність заводу із виробництва підробленої оливкової олії та точок продажу припинено. Досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 КК України триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.