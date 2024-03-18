Рятувальники деблоковували тіла загиблих

У неділю ввечері, 17 березня, на Львівщині поблизу села П'ятничани трапилася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення із вантажівкою загинули водійка та пасажир легкового автомобіля. Про це повідомили у ДСНС Львівщини. Як згодом уточнили у поліції Львівської області, у ДТП також травмувалася дворічна дитина.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль Ford Fokus, яким керувала 32-річна мешканка одного з селищ району, та вантажний автомобіль Daf, за кермом якого перебував 45-річний мешканець Херсонської області.

Внаслідок зіткнення водійка легковика від отриманих травм померла на місці події, а її пасажир, 31-річний мешканець того ж селища, помер у лікарні. Ще одна пасажирка – дворічна дівчинка отримала тілесні ушкодження, її доставили у лікарню. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники розтиснули деформовані конструкції автомобіля та деблокували загиблих.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.