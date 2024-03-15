ДТП трапилась вранці 15 березня біля Дідилова

На трасі М-06 Київ – Чоп в селі Дідилів трапилась важка ДТП між вантажівками. Внаслідок автозіткнення рух на трасі обмежений, патрульні організували обʼїзд.

Як повідомили у патрульній поліції, ДТП трапилась вранці 15 березня у селі Дідилів біля Львова. На трасі Київ – Чоп зіткнулись дві вантажівки, попередньо є травмовані.

«Дорога повністю перекрита. На місці події працюють відповідні служби. Організовано об'їзд», – повідомила патрульна поліція.

Зокрема, у напрямку Львова від Великосілок обʼїзд організували через Неслухів або Кам'янку-Бузьку. В напрямку Києва – у Малих Підлісках здійснюється об'їзд в аналогічних напрямках.

Пізніше рух трасою відновили. У ДСНС повідомили, що на момент ДТП в автомобілі КамАз перебував затиснутий 25-річний водій. Його деблокували за допомогою спецзасобів та з травмами ніг госпіталізували.

У поліції повідомили, що ДТП трапилась 15 березня, близько 6:10. На трасі зіткнулись вантажівки Scania, якою керував 49-річний іноземець, та КамАЗ під керуванням 25-річного мешканця Чернігівської області.