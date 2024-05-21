Аварія сталась 15 березня 2024 року на трасі Київ-Чоп неподалік села Дідилів

Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини виніс вирок поляку Яну Ястребському, який, керуючи вантажівкою, виїхав на смугу зустрічного руху та в’їхав у КамАЗ. 25-річний водій іншого авто загинув. Суд визнав поляка винним у смертельній ДТП та призначив чотири роки тюрми з дворічною забороною керувати автомобілями. Однак суд звільнив його від відбування основного покарання з іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, аварія сталась 15 березня 2024 року на трасі Київ-Чоп неподалік села Дідилів. 49-річний Ян Ястребський керував вантажівкою Scania, виїхав на смугу зустрічного руху, де в’їхав у КамАЗ. 25-річний водій другого авто отримав важкі травми, від яких помер у лікарні.

Щодо поляка порушили кримінальну справу через вчинення смертельної ДТП. У суді він визнав свою провину та розповів, що їхав із Києва до кордону з Польщею. За словами Яна Ястребського, під час руху він захотів дістати напій, який був у нього в холодильнику, та відволікся від дорожньої обстановки. Як наслідок, його вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася із зустрічним КамАЗом.

Обвинувачений заявив, що відшкодував завдану шкоду сім’ї загиблого. У суді сестра загиблого підтвердила, що Ян Ястребський справді виплатив моральну та матеріальну компенсації. У неї немає претензій до обвинуваченого і вона просила не призначати йому тюремне ув’язнення.

Справу розглянув суддя Тарас Котормус, який визнав поляка винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив чотири роки тюрми з дворічною забороною керувати автомобілями. Однак суд звільнив обвинуваченого від відбування основного покарання з дворічним іспитовим терміном. Ян Ястребський має не відлучатись з Львівської області без дозволу суду. Вирок ще можна оскаржити.