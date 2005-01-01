На Львівщині у листопаді 2017 року зарплати зросли на понад 24%

Найвищі зарплати на Львівщині у 2017 році отримували фармацевти

За листопад 2017 року середня номінальна заробітна плата на Львівщині зросла порівняно з відповідним місяцем 2016 року на 40,7%. Про це повідомив директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів.

За його інформацією, середня номінальна зарплата працівників підприємств, установ та організацій області склала 6673 грн.

При цьому реальна заробітна плата, вирахувана з урахуванням інфляції у листопаді 2017 року, порівняно з листопадом 2016 року зросла на 24,3%.

За даними Головного управління статистки у Львівській області, найвищими у листопаді 2017 року були зарплати у працівників фармацевтичних підприємств – 13555 грн; підприємств, що займаються видобутком кам’яного та бурого вугілля – 12375 грн; лісового господарства та лісозаготівлі – 11199 грн; фінансової та страхової діяльності – 11148 грн; інформації та телекомунікацій – 10246 грн.

Водночас, у працівників сфери тимчасового розміщення (готельні послуги) та закладів харчування середня зарплата становила 4361 грн, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 4366 грн, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - 4627 грн.

У листопаді 2017 року на Львівщині номінальна середня зарплата зросла на 40,7%, а реальна – на 24,3%

За даними Держстату України, Львівщина за підсумками листопада 2017 року, посіла 8 місце серед областей України за рівнем середньої зарплати. Найвищою у листопаді вона була у Донецькій області, і складала 8217 грн.

Львівщина посіла 8-ме місце у рейтингу рівня середніх зарплат в Україні за підсумками листопада 2017 року

Зазначимо, за даними європейських аналітичних агентств, в Україні у 2017 році середня зарплата виявилася найнижчою серед усіх країн Європи, і склала усього 190 євро. У той же час у Молдові середня зарплата становила 217 євро на місяць, в Азербайджані – 232 євро, у Вірменії – 251 євро, Грузії – 293 євро.

Як відомо, з 1 січня 2018 року в Україні мінімальна заробітна плата збільшилася на 523 грн – до 3723 грн.