Бус з маркуванням ТМ «Львівська традиційна» з'їхав у кювет після ДТП з легковиком

У середу, 13 січня, на трасі Східниця – Пісочна у ДТП потрапили два автомобілі Renault. Після зіткнення один з них з'їхав у кювет. Постраждали троє людей.

ДТП трапилася близько 9:00 біля села Меденичі Дрогобицького району.

«Водій легковика Renault Logan не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з Renault Master, яким керував 44-річний мешканець Львівщини, після мікроавтобус з’їхав у кювет», – розповіли у поліції Львівщини.

Травми отримали 51-річний водій та 52-річна пасажирка Renault Logan із Запоріжжя, а також 39-річний пасажир Renault Master із Городка. Усіх шпиталізували.

фото поліції

Дрогобицькі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомили на місцевому сайті новин Дрогобича, на Renault Master було маркування горілчаної продукції ТМ «Львівська традиційна». Внаслідок ДТП багато продукції пошкодилося, її перевантажили в інший автомобіль.