На вул. Стуса зіткнулися маршрутка та легковий автомобіль

У Львові на перехресті вул. Стуса та просп. Червоної Калини зіткнулися маршрутка та легковий автомобіль. Дорожньо-транспортна пригода сталася у середу, 13 січня, близько 9 години ранку на Новому Львові біля автозаправки, що розташована на вул. Стуса, 57. У момент зіткнення у маршрутці було двоє пасажирів. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Фото патрульної поліції та свідків

Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції, зіткнулися автомобіль Renault та приміський автобус №160. На момент зіткнення в маршрутці було двоє пасажирів.

У патрульній поліції розповіли, що водій маршрутки не врахував дорожньої обстановки і не впорався з керуванням. На водія автобуса склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Також на місце прибув черговий відділу безпеки дорожнього руху, який складе акт обстеження дорожнього покриття.

За інформацією сайту eway.in.ua, автобус №160 курсує за маршрутом Автостанція №5 – с. Давидів. Маршрут обслуговує ТОВ «Успіх БМ».

Нагадаємо, як раніше повідомляв ZAXID.NET, у Львові та області на найближчі дні оголосили штормове попередження, на дорогах буде ожеледиця. Також синоптики прогнозують у Львові похолодання до -25°C.