Daewoo Lanos виїхав на газон та в'їхав у Ford

На просп. Чорновола у Львові автомобіль Daewoo в'їхав у автобус «Електрон». Дорожньо-транспортна пригода сталася в четвер, 17 грудня, увечері на перехресті просп. Чорновола – вул. Торф'яна. За інформацією поліції, автомобіль Daewoo Lanos в'їхав у автобус «Електрон», виїхав на газон, а після цього зіткнувся з автомобілем Ford. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

«Водій, львів’янин 1998 року народження, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, не надав перевагу в русі та здійснив зіткнення з автобусом «Електрон». Внаслідок інерційного руху автомобіль Daewoo здійснив зіткнення з автомобілем Ford Focus», – повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції.

Фото поліції та очевидців

Також у поліції зазначили, що на момент прибуття патрульних на місце ДТП пасажирів у автобусі не було. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

На 22-річного водія автомобіля Daewoo склали протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП).