52-річний чоловік за кермом мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням та заїхав у міське озеро

У вівторок, 15 грудня, на вул. Данила Галицького у Моршині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та заїхав у озеро. Автомобіль з води витягали рятувальники.

Як повідомляє ДСНС Львівщини, інцидент трапився приблизно о 12:35. 52-річний чоловік за кермом мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням та заїхав у міське озеро.

Витягувати авто з озера довелось рятувальникам

Чоловік самостійно вибрався з мікроавтобуса, а витягувати авто з озера довелось рятувальникам. За допомогою колінчастого автопідйомника та буксирувального тросу мікроавтобус витягнули на берег.