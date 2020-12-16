У Моршині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і заїхав в озеро
Суспільство — Софія Лазуркевич, сьогодні, 10:340
52-річний чоловік за кермом мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням та заїхав у міське озеро
У вівторок, 15 грудня, на вул. Данила Галицького у Моршині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та заїхав у озеро. Автомобіль з води витягали рятувальники.
Як повідомляє ДСНС Львівщини, інцидент трапився приблизно о 12:35. 52-річний чоловік за кермом мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням та заїхав у міське озеро.
Витягувати авто з озера довелось рятувальникам
Чоловік самостійно вибрався з мікроавтобуса, а витягувати авто з озера довелось рятувальникам. За допомогою колінчастого автопідйомника та буксирувального тросу мікроавтобус витягнули на берег.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET