Унаслідок ДТП вантажівка ЗІЛ-130 перекинулась та перекрила частину дороги

У середу, 16 грудня, у селі Запитів, що неподалік Львова, трапилась аварія за участі чотирьох авто. Унаслідок ДТП вантажівка ЗІЛ-130 перекинулась, на цій частині траси поліція тимчасово організувала реверсний рух.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Львівщини, 33-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не дотримався дистанції та в’їхав у авто Škoda Fabia. Після зіткнення мікроавтобус відкинуло на зустрічну смугу і він зіткнувся з вантажівкою ЗІЛ-130, а ЗІЛ по інерції в’їхав в Chevrolet Lacetti.

Унаслідок ДТП вантажівка перекинулась та перекрила частину дороги, тому патрульні тимчасово організували реверсний рух. У поліції повідомляють, що постраждалих у аварії немає.