10 січня на вул. Окуневського біля будинку №3 автомобіль Renault Duster збив 15-річного кур’єра

У неділю, 10 січня, на вул. Окуневського сталась ДТП за участі авто поліції охорони та 15-річного кур’єра. Як повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА, унаслідок аварії хлопець потрапив до лікарні.

У повідомленні вказано, що приблизно о 20:00 на вул. Окуневського біля будинку №3 автомобіль Renault Duster збив 15-річного скутериста. Львів’янина доставили у міську дитячу клінічну лікарню з травмою ноги.

Як видно з фото очевидців, у аварію потрапило авто поліції охорони, а 15-річний хлопець працює кур’єром Ammo (доставка суші). Автомобіль, повертаючи ліворуч, в’їхав у скутериста на вул. Окуневського.

Відео моменту наїзду