Марія Мельник відбула 9 років у концтаборі за співпрацю з УПА

У Стрию на Львівщині на 100-му році життя померла учасниця визвольних змагань, зв'язкова УПА Марія Мельник на псевдо Фіалка. Про це у четвер, 22 жовтня, у фейсбуці повідомила її онука Галина.

Марія Мельник у 1943 році вступила до лав ОУН, згодом стала зв’язковою УПА. Отримала псевдо – «Фіалка».

«Новоприйнята членкиня виконувала секретні доручення: збирала кошти на продукти й одяг, носила повідомлення «штафети» в інші населені пункти, займалася переведенням поранених упівців, що переховувалися у криївці на рідному обійсті, в довколишні села, де їм надавали подальшу допомогу. Також готувала їжу для повстанців, прала їхній одяг. В домі не раз на постій зупинялися сотні УПА, які проходили через село», – йдеться в повідомленні онуки.

9 лютого 1946 року Марію Мельник арештували у рідній хаті за співпрацю з УПА. Засуджена військовим трибуналом на 10 років позбавлення волі і 5 років «на пораження» (виселення). Спочатку її відправили в Естонію (концтабір «Нарва»), потім етапом вивезли в Казахстан, селище Кенгір.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У червні 1955 року звільнена з концтабору. Далі перебувала на виселенні в Омській області у поселенні Усть-Шиш, де сплавляла ліс по річці. Аж в 1957 році «на основании определения Верховного Суда УССР от 16 апреля 1957 года из спецпоселения освобождена». Повернулася в Україну. Але хати не застала – її знесли як домівку ворогів народу.

«Ті страшні роки її не зламали! Вона пройшла все гідно, зберегла в собі неймовірну жагу до життя, віру в людей. Нагодувати голодного в прямому і широкому метафоричному значенні – це був її життєвий принцип, її суть», – додала онука.