Водій загинув від отриманих травм на місці аварії

Увечері вівторка, 20 жовтня, поблизу села Калитяки Яворівського району у смертельній ДТП загинув 34-річний водій Toyota RAV4, а двоє пасажирів отримали травми. Про це повідомили в поліції, у середу, 21 жовтня.

Як повідомили у поліції Львівщини, аварія сталася близько 22:35. За попередніми даними, водій Toyota RAV4, 34-річний житель Черкас, не впорався з керуванням. Автомобіль з’їхав у кювет і перекинувся.

Водій загинув від отриманих травм на місці аварії. Двох його пасажирів – 42-річного львів’янина та 47-річного мешканея Яворівського району – доправили до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження та з’ясовують причини і обставини аварії.