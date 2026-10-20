Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці

У понеділок, 19 жовтня, у Золочеві на Львівщині сталась смертельна аварія за участі легкового авто та вантажівки. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як повідомили правоохоронці, аварія сталася 19 жовтня близько 06:30 на перехресті автодороги «Львів-Тернопіль-Рава-Руська» та вулиці Січових Стрільців у Золочеві.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Peugeot 5008, яким керував 53-річний мешканець Стрийського району, та вантажівки Volvo під керуванням 35-річного жителя Львівського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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