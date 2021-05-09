У ніч проти неділі, 9 травня, невідомі зруйнували пам’ятник загиблим радянським солдатам у місті Новий Розділ. Вони понищили гранітні плити та зображення зірки.

Повідомлення про пошкодження надійшло до поліції вже в неділю по обіді. Зловмисників знайти поки що не вдалося, на місці працює слідчо-оперативна група.

Зазначимо, що це перший акт вандалізму на цьому пам’ятнику. Зокрема, у 2019 році 36-річний місцевий мешканець розбив кувалдою плити та забрав з них арматуру, щоб здати на металобрухт, проте чоловіка затримали за кілька днів.