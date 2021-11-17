У момент ДТП в автобусі перебувало 12 неповнолітніх учнів

Вранці у середу, 17 листопада, у Червоноградському районі Львівщини вантажівка в'їхала у шкільний автобус, який перевозив 12 учнів. Унаслідок аварії 16-річного хлопця госпіталізували, діагнози ще сімох встановлюються.

Як повідомляє Нацполіція Львівщини, приблизно о 08:30 біля села Бишів відбулося зіткнення між шкільним автобусом, що обслуговує місцеву школу села Бишів, та вантажівкою DAF. За кермом автобуса був 54-річний місцевий мешканець, а вантажівкою керував 28-річний житель одного з сіл Червоноградського району. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Вантажівкою керував 28-річний житель одного з сіл району

За попередньою інформацією, в автобусі перебувало 12 неповнолітніх учнів. Внаслідок ДТП 16-річний школяр отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Діагнози ще сімох учнів уточнюються.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.