Бродівський районний суд Львівської області виніс вирок лікарю-наркологу, який вносив неправдиві дані хворих, виписуючи рецепти на сильнодіючі ліки для померлих пацієнтів. За службове підроблення йому призначили умовне покарання. Варто додати, що це уже другий вирок лікарю за аналогічні порушення.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2025 року, лікар-нарколог Бродівської центральної міської лікарні (ЦМЛ) Сергій Лиховід протягом 2023 року домовлявся із пацієнтами та видавав їм рецепти на сильнодіючі препарати «Димедрол» та «Зопіклон», у які вносив неправдиві дані про хворих. Лікар вказував дані пацієнтів, які уже померли або перебувають за кордоном. Таким чином він видав 27 рецептів.

Щодо медика порушували кримінальні справи за фактом службового підроблення та через незаконний обіг сильнодіючих лікарських засобів. У суді Сергій Лиховід визнав свою провину.

У 2024 році Галицький райсуд Львова уже виносив вирок наркологу за аналогічні порушення, тоді йому призначили два роки умовного терміну з річною забороною займатися діяльністю, пов’язаною з обігом сильнодіючих лікарських засобів.

Суддя Бродівського райсуду Тетяна Марків винесла другий вирок, лікарю-наркологу призначили три роки тюрми із забороною займатися діяльністю, пов’язаною з обігом сильнодіючих лікарських засобів один рік та три місяці, однак його звільнили від тюремного ув’язнення із річним іспитовим строком. Термін додаткового покарання обчислюватимуть із моменту набрання чинності вироку Галицького райсуду. Вирок ще можна оскаржити.