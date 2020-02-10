На Львівщині від грипу померла 66-річна жінка

Епідпоріг перевищено у 17 районах Львівщини

На Львівщині захворюваність на грип і ГРВІ продовжує стрімко зростати, не дивлячись на те, що учнів 500 шкіл відправили на карантин. Минулого тижня по допомогу до медиків звернулося 16938 мешканців області, що на 4275 хворих більше, ніж попереднього тижня. Майже 60% хворих – діти віком до 17 років, повідомив ZAXID.NET заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Олег Когут.

Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у 17 районах області, а загалом на Львівщині він перевищений на 53%.

Станом на 11:00 10 лютого в області на карантин закрито 500 шкіл, 160 дитячих дошкільних закладів і шість позашкільних осітніх закладів.

Медики, за словами Олега Когута, постійно моніторять захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей, тому після нинішнього аналізу захворюваності карантин у деяких школах можуть продовжити, інші школи закрити.

«Карантин не відразу дає відчутні результати, він дасть про себе знати через тиждень-другий і то за умови, що учні, які зараз на карантині, не збираються групами десь і дворі і разом проводять час. Діти мусять і повинні гуляти на вулиці, але уникати скупчення людей, бо інакше можуть захворіти на грип і ГРВІ», – каже Олег Когут.

У цьому епідсезоні на Львівщині зафіксовано і першу смерть від грипу. Померла 66-річна жінка з Сокаля. Хвора, за словами Олега Когута, звернулася по допомогу до лікарів на третій день захворювання. У неї лабораторно підтвердити вірус грипу типу А (Н1), пандемічний, або як його ще назвивають «свинячий грип». Жінка влітку перенесла операцію на серці, тож її організм був дещо ослаблений.

Загалом грип доволі часто дає ускладнення у вигляді пневмоній, енцефалітів, тому лікарі радять при перших симптомах захворювання звертатися до лікарів, особливо тим людям, хто має супутні захворювання: цукровий діабет, ожиріння, захворювання серця, дихальних шляхів.