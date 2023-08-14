Фестиваль триватиме 16 -17 серпня у Миколаєві і Новому Роздолі

У Львівській області відбудеться сімейний фестиваль – 16 серпня у Новому Роздолі та 17 серпня у Миколаєві. Нагоду провести час всією родиною організував благодійний фонд «Рідні» спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

На учасників заходу чекають цікаві ігри для дітей, творчі майстерні, майстер-класи з хімії, робототехніки. Для батьків влаштують міні-лекції, презентації та консультації з психологами, медичними працівниками, педагогами. Також буде розіграш подарунків. Вхід безкоштовний.

У Новому Роздолі родини запрошують 16 серпня з 15:00 до 19:00 до пам’ятника Шевченка. 17 серпня фестиваль відбудеться в Миколаєві з 15:00 до 19:00 біля міського палацу культури на майдан Незалежності 4, в парку за клубом Цементників.

Фестиваль проводить благодійний фонд «Рідні», Tech StartUp School у партнерстві з Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і народу Японії.