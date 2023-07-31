Фестиваль «Молодвіж» щорічно відбувається у Львові з 2018 року

У Львові вшосте відбудеться Всеукраїнський молодіжний захід «Молодвіж». 31 липня організатори відкрили реєстрацію на фестиваль, в якому безкоштовно можуть взяти участь усі охочі.

Фокусною темою цьогорічного заходу стане – «Нелегко, але мрій!», в центрі якої бажання, щоб молодь дозволила собі мріяти навіть в часі війни та мала потрібні інструменти для реалізації цих мрій. Захід відбудеться 2 вересні. Фестиваль зберігає змінений формат і триватиме 12 годин.

«Коли ми з командою почали працювати над концепцією цьогорічного Молодвіжу, зрозуміли, що війна перекреслила мрії багатьох людей і тому тепер нам нелегко наважитись на реалізацію бажаного. Водночас ми підтримуємо ідею того, що мрії – одна зі складових, яка мотивує нас жити, працювати та продовжувати донатити, а також є першим кроком до відбудови України після реалізації головної мрії – перемоги», – розповів головний координатор заходу Роман Цудний.

Програма заходу поділена на 4 блоки. Організатори зазначають, що останній блок – вечірня програма, яку у 2023 році вирішили повернути в програму.

Реєстрація на Молодвіж відбувається через Telegram-бот. Незабаром у боті з’явиться детальна інформація про програму, спікерів та безпекові заходи. Слідкувати за оновленнями події можна у соціальних мережах Instagram та Facebook.

Нагадаємо, що «Молодвіж» – щорічний всеукраїнський молодіжний захід, який відбувається у вересні у Львові з 2018 року.