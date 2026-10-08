ТУ БЕБ у Львівській області

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Деревина пройшла митне оформлення за підробленими сертифікатами

Детективи ТУ Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили схему незаконного експорту букових дров на Львівщині. Організатори намагались незаконного вивезти в ЄС понад 134 м³ деревини на суму 1,1 млн грн, повідомляє пресслужба БЕБ.

Група підприємців, як встановило слідство, організувала за попередньою змовою незаконний експорт лісоматеріалів, заборонених до вивезення. Для цього учасники схеми використовували сертифікати на лісо- і пиломатеріали на основі підроблених матеріалів.

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Детективи БЕБ в межах розслідування провели 15 обшуків та вилучили 134,4 м³ колотих букових дров, що вже пройшли митне оформлення та мали бути незаконно вивезені до країн ЄС.

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Досудове розслідування здійснюється за статтею про контрабанду лісоматеріалів, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Учасника схеми загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін 5–10 років.