Протягом липня-листопада 2024 року реалізували 12 автомобілів вартістю понад 1,3 млн грн

На Львівщині викрили схему ввезення автомобілів з країн ЄС під виглядом гуманітарної допомоги. Про це у понеділок, 17 березня, повідомили в Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що організатор особисто підбирав та купував автомобілі у країнах Європейського Союзу. Щоб уникнути сплати мита та податків при імпорті, підозрюваний декларував автомобілі як гуманітарну допомогу для благодійних організацій. Насправді транспортні засоби продавали приватним особам за готівку. Протягом липня-листопада 2024 року так реалізували 12 автомобілів вартістю понад 1,3 млн грн.

Правоохоронці встановлюють причетних до незаконної діяльності (фото БЕБ)

Організатору схеми повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів). Досудове розслідування триває, встановлюють причетних до незаконної діяльності.