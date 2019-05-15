Військову частину в Яворові відключили від електроенергії

У середу, 15 травня, ПрАТ «Львівобленерго» знеструмило 53-тє військове містечко, склади та 24-ту бригаду імені Короля Данила в Яворові, – про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі відомства.

Як повідомив міський голова Яворова Павло Бакунець у Facebook, у військовому містечку проживає близько 3 тис. осіб, серед яких – інваліди ЗСУ, вдови, сироти, батьки полеглих на Сході воїнів.

Натомість Міжнародний центр миротворчості та безки, де часто відбуваються військові навчання, має електропостачання, повідомив представник Міністерства оборони України у Львові Олександр Поронюк.

У «Львівобленерго» зазначають, що електрику вимкнули через борг у 725 тис. грн мешканців військового містечка, який виник ще з 2018 року.

«Нам обіцяли, що повернуть борг, але його не повернули. Ми мали вимкнути світло військовому містечку з території військової частини. Однак нас не допустили, тому ми мусили вимикати електрику і військовому містечку, і військовій частині. Ми ж не можемо дистанційно вимкнути містечко, тому було прийнято таке рішення», – повідомила керівниця прес-служби ПрАТ «Львівобленерго» Галина Роспопа.

За словами представника Міністерства оборони України у Львові Олександра Поронюка, наразі військове містечко перебуває на балансі Яворівської міської ради.

«Електроенергію вимкнули за борги мешканців військового містечка. Військова частина жодних боргів за електроенергію не має. Ми все вчасно платимо. Військове містечко – це житлові будинки, в яких живе відсотків 70 чи може 80 людей, які втратили зв'язок з армією, або взагалі уже не мають до неї відношення. Дехто з цих людей знаходиться за кордоном, тому й виникли борги за електрику», – розповів ZAXID.NET Олександр Поронюк.

Очільник інформаційного агенства додає, що наразі Яворівська КЕЧ звернулася з повідомленням про ситуацію у відповідні структури.

До слова, 15 травня близько 21 години електропостачання до Яворівського гарнізону відновили.