На Львівському бронетанковому заводі презентували БРЕМ «Зубр»

«Зубр» зможе буксирувати несправну військову техніку у польових умовах

На Львівському бронетанковому заводі розробили броньовану ремонтно-евакуаційну машину (БРЕМ) «Зубр». Ця машина дозволяє оперативно ремонтувати танки та перевозити габаритні деталі у польових умовах. Вперше БРЕМ «Зубр» презентували 10 травня, під час відзначення 75-річчя заводу. Про це повідомив інтернет-портал Defense Express.

Як уточнила ZAXID.NET речниця Львівського бронетанкового заводу Марина Лозюк, львівські конструктори створили «Зубр» на базі танка Т-55, який зараз не використовують у військах, бо він застарілий. Машину модернізували та обладнали кран-стрілою, яка при потребі зможе евакуювати 12-тонну башту танка. Також «Зубр» зможе буксирувати несправну військову техніку в польових умовах.

«Машина обладнана бульдозером, електрозварювальним апаратом та живиться від генератора машини. Із допомогою цієї машини на полі бою екіпаж зможе витягувати поламані танки та оперативно їх ремонтувати. Машина перевозить до півтори тонни запасних частин», — розповіла Марина Лозюк.

Фото прес-служби Львівського бронетанкового заводу

Наразі на заводі розробили дослідний взірець машини, який ще повинен пройти випробування від Міністерства оборони України. Після випробувань, львівський завод зможе офіційно запустити «Зубр» в експлуатацію.

«Міністр оборони Степан Полторак під час візиту на завод говорив, що такі машини дуже потрібні військовим на Донбасі. Сподіваємось, що матимемо замовлення від Міністерства оборони на серійні випуски «Зубрів», — наголосила Лозюк.