Правоохоронці встановлюють обставини ДТП

У середу вранці, 7 серпня, на Львівщині трапилася ДТП, внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали четверо людей. Їх госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 06:40 у селі Вузлове Червоноградського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Ford Transit Connect, яким керувала 48-річна мешканка району, та Renault Megane під керуванням 22-річного жителя одного з сіл Червоноградського району.

фото поліції

Внаслідок ДТП четверо пасажирів Renault Megane з Червоноградського району, 41-річна жінка і чоловіки віком 30, 45 і 47 років отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні. За даними активіста Олександра Клімова із Червонограда, троє постраждалих у важкому стані.

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання правової кваліфікації події.