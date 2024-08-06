Рятувальники залучалися до деактивації розлитого пального на дорозі

На трасі Тернопіль – Львів поблизу села Озерна перекинулася цистерна з соком. В аварії загинув 61-річний водій. На місце пригоди викликали рятувальників, які залучалися до деактивації розлитого пального на дорозі. Поліцейські розслідують обставини аварії.

Смертельна аварія неподалік села Озерна Тернопільського району сталася о 19:06 5 серпня. На дорозі Тернопіль – Львів перекинувся сідельний тягач з напівпричепом. Вантажівка вилетіла на узбіччя, перевернулася і врізалася в дерева. Очевидці на місце одразу викликали рятувальників та бригаду швидкої допомоги.

Рятувальники деблокували тіло водія і ліквідували розлив пального

«На місце події було направлено зборівських рятувальників. Співробітники ДСНС здійснили заходи щодо недопущення виникнення пожежі. Адже через ДТП стався витік пального з бака тягача», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

Внаслідок ДТП загинув 61-річний водій транспортного засобу. За даними ДСНС, в цистерні містився сік. Внаслідок аварії розгерметизації не сталося, а тому рятувальники лише деактивували пальне, яке розлилося.

На місці також працювали правоохоронці. Поліцейські за фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини).