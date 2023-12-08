69-річний мешканець одного з сіл Стрийського району не впорався з керуванням

У четвер, 7 грудня, у селі Корчин Стрийського району трапилася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок перекидання автомобіля травмувалися дві пасажирки автомобіля Peugeot 206. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot 206, 69-річний мешканець одного з сіл Стрийського району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де автівка перекинулася.

Внаслідок ДТП пасажирки автомобіля, жительки одного з сіл Стрийського району віком 66 і 68 років, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.