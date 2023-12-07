Водіїв просять врахувати дорожну ситуацію і стежити за інформацією

На Львівщині тимчасово не пропускають вантажний транспорт через пункт пропуску «Нижанковичі» на українсько-польському кордоні. Про це о 20:32 у четвер, 7 грудня, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Через погіршення погодних умов вантажівка перекрила дорогу в напрямку міста Добромиль. У звʼязку з цим пропуск через державний кордон великовагового транспорту призупинено», – ідеться в повідомленні.

На місце події викликані необхідні служби. Проїзд вантажівок дорогою, що веде до місця пропуску поза пунктом пропуску «Нижанковичі», тимчасово ускладнено.

Про відновлення пропуску у ДПСУ обіцяють повідомити додатково.