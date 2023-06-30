Під час ремонтів відновили 46 км дорожнього покриття

У п’ятницю, 30 червня, на Львівщині після ремонту відкрили дорогу Нижанковичі – Самбір, що веде до новозбудованого пункту пропуску з Польщею. Йдеться про ПП «Нижанковичі-Мальховіце». Під час ремонтів відновили 46 км дорожнього покриття. Про це повідомили у Львівській ОВА.

Востаннє ремонт автошляху Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий проводили у 1970-х роках. Під час ремонтів розширили земляне полотно проїзної частини, влаштували нове дорожнє покриття, забезпечили водовідведення та замінили залізобетонні труби, відремонтували і перебудували 12 штучних споруд, влаштували дощову каналізацію, тротуари й зовнішнє освітлення, встановили засоби для заспокоєння руху, розмітку, бар’єрне огородження та дорожні знаки.

«Відновлення дороги збільшить пропускну здатність українсько-польського кордону й товарообіг між державами, а також забезпечить якісне сполучення між населеними пунктами», – зазначив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Ремонт дороги Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий стартував у травні 2021 року. Проводять його коштом польської сторони в межах міжнародного проєкту «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні». Загальна ціна договору – понад 33,5 мільйони євро. Також в межах проекту відремонтували дорогу Яворів – Грушів та КПП «Смільниця» – Старий Самбір, модернізують трасу Червоноград – Рава-Руська.