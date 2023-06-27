Вулиця Архітекторська є односторонньою і вкрита асфальтом

Від середи, 28 червня, і до 12 липня триватиме поточний ремонт дорожнього покриття на вул. Архітекторській. На час робіт вулицю закриють. Про це повідомили у Львівській міській раді із посиланням на Галицьку районну адміністрацію.

Вулиця Архітекторська є односторонньою і вкрита асфальтом. Вона з'єднує вул. Бандери з вул. Карпінського. Протяжність вулиці – 110 метрів.

«Будемо ремонтувати дорожнє полотно цієї вулиці. Це буде поточний ремонт, але проведемо повну заміну верхнього шару дорожнього покриття та частково замінимо бордюри», – розповіли у Галицькій районній адміністрації.

Вулицею Архітекторською не курсує громадський транспорт, тому пасажирам незручностей перекриття вулиці не спричинить. Водночас, на цій локації розташована парковка, яка на час проведення ремонту не функціонуватиме. Про відновлення роботи платного паркувального майданчика водіїв повідомлять додатково.

Ремонтуватиме вулицю підрядна організація ТДВ «Шляхове ремонтно-будівельне управління №65». Вартість робіт – понад 1 млн грн.

За даними YouControl, компанія ТДВ «Шляхове ремонтно-будівельне управління №65» зареєстрована 09.04.1997 року у Львові на пр. Чорновола, 63. Керівницею організації є Магера Леся Михайлівна. Основний вид діяльності компанії – будівництво доріг та автострад.

Нагадаємо, департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради відобразив усі перекриття доріг у Львові на онлайн-карті. На мапі прикріплено схему організації дорожнього руху на час ремонтних робіт і вказано терміни перекриття.