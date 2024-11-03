Причиною займання, ймовірно, стало пічне опалення

У суботу, 2 листопада, на Львівщині горів житловий будинок. Внаслідок пожежі опіки отримала 12-річна дівчинка, її госпіталізували. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Львівській області.

«О 18:04 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Заболотці Золочівського району в одноповерховому цегляному житловому будинку», – йдеться в повідомленні рятувальників.

Внаслідок пожежі отримала опіки нижніх кінцівок другого ступеня важкості 12-річна дівчинка. Її госпіталізували до лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Горіли речі домашнього вжитку на площі 15 м2, пошкоджено стіни та дерев’яне перекриття на площі 20 м2. Будинок від знищення вогнем вдалося врятувати. О 18:29 пожежу локалізували та о 18:38 ліквідували. Причиною займання, ймовірно, стало пічне опалення.

Рятувальники вкотре нагадують про правила пожежної безпеки під час використання опалювальних приладів: