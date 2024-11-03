Спочатку водій намагався самостійно загасити вогонь вогнегасником

У суботу вранці, 2 листопада, на Львівщині згорів автомобіль Jeep Cherokee, який загорівся під час руху. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

«О 08:19 – поблизу с. Добряни Стрийського району загорівся автомобіль Jeep Cherokee під час руху», – йдеться в повідомленні рятувальників.

Спочатку водій намагався самостійно загасити вогонь вогнегасником, проте впоратися з полум’ям вдалося лише рятувальникам із Миколаєва. О 08:32 пожежу повністю ліквідували. Внаслідок займання ніхто не постраждав.

Цього ж дня в селі Малехів Львівського району горів автомобіль Volkswagen Golf. На момент прибуття вогнеборців автівка була повністю охоплена вогнем.

Автівка була повністю охоплена вогнем (фото ДСНС)

Рятувальники о 19:43 пожежу локалізували, а о 19:47 ліквідували. Обійшлося без постраждалих.