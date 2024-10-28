До ліквідації займання залучали чотирьох рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

У понеділок вночі, 28 жовтня, на Львівщині внаслідок пожежі в цегляній господарській будівлі загинув 35-річний чоловік. Трапилося це в селі Думичі Львівського району. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

«О 03:55 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Думичі Львівського району в цегляній господарській будівлі. До місця події було направлено рятувальників міста Рава-Руська та місцеву пожежну команду села Магерів», – йдеться в повідомленні рятувальників.

Під час ліквідації займання на місці пожежі рятувальники виявили тіло 35-річного чоловіка. Горів дах будівлі на площі 30 м2. Будівлю від знищення вогнем вдалося врятувати. О 04:53 пожежу локалізували та о 05:21 ліквідували. До гасіння займання залучали чотирьох рятувальників та дві одиниці спецтехніки.