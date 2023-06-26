Рятувальники дістали водія з понівеченої автівки

У неділю, 25 червня, на трасі «Ковель – Жовква» в Великих Мостах сталася ДТП. Зіткнулися автомобіль Skoda Fabia та рейсовий автобус «Еталон». Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

Як з’ясувалось, автобус здійснював рейс за маршрутом «Рава-Руська – Червоноград». На момент зіткнення в автобусі перебувало 20 осіб.

Внаслідок ДТП травмувалися двоє людей: пасажирка з рейсового автобуса, 1966 року народження, та водій автомобіля Skoda Fabia, 1952 року народження.

Рятувальники діставали водія з понівеченої автівки, після чого транспортували травмованого до автівки швидкої медичної допомоги. Потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Червоноградську центральну місцеву лікарню.

Фото ДСНС Львівщини

До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучили вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Обставини та причини події з’ясовують правоохоронці.