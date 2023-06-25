ДТП, яку скоїв п’яний поліцейський, розслідуватиме ДБР

Поблизу селища Новгородка Кропивницького району Кіровоградської області у дорожній аварії загинули троє 17-річних дівчат. Ще трьох пасажирок доправили у лікарню. Автомобілем, у якому їхали дівчата, керував п’яний поліцейський.

Речниця поліції Кіровоградщини Віталіна Бевзенко розповіла «Суспільному», що повідомлення про дорожню аварію надійшло в неділю, 25 червня близько 4:30. На місці події стало відомо, що за кермом перебував поліцейський одного з територіальних підрозділів. За попередніми даними, водій був нетверезий.

За її словами, унаслідок дорожньої аварії троє 17-річних дівчат загинули: двоє на місці події, одна померла в автомобілі швидкої допомоги. Ще трьох пасажирок, віком від 16 до 18 років, госпіталізували. Водій автомобіля у результаті також отримав тілесні ушкодження. Речниця поліції Кіровоградщини наголосила, що він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Речниця територіального управління ДБР у Миколаєві Ольга Проценко повідомила, що водія вже затримали. У поліції Кіровоградщини підтвердили, що інформацію про ДТП до ДБР передали невідкладно.