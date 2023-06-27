В аварії поблизу Новгородки на Кіровоградщині, в якій загинули троє 17-річних дівчат

Поліцейському Миколі Нерадьку, якого підозрюють в аварії поблизу Новгородки на Кіровоградщині, в якій загинули троє 17-річних дівчат, обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без можливості внесення застави. Таке рішення у вівторок, 27 червня, виніс суддя Кіровського райсуду Кропивницького Олексій Галаган, повідомило «Суспільне».

Під час судового засідання підозрюваний Микола Нерадько попросив журналістів не показувати його обличчя. Він розповів, що з дівчатами познайомився у день аварії. У поліції працює з 2014 року. На запитання журналістів про те, чому сів за кермом у нетверезому стані, Микола Нерадько відповідати відмовився.

Нерадько заявив, що визнає свою вину та сказав, що впродовж всього життя готовий фінансово підтримувати родини загиблих. Оскаржувати рішення суду стосовно обраного запобіжного заходу на час досудового слідства не буде.

Аварія, в якій загинули троє випускниць, сталася вночі в неділю, 25 червня. Автомобілем керував п’яний поліцейський Микола Нерадько. Загалом в його автомобілі перебували восьмеро підлітків – частина з них отримала травми.

Загиблими виявилися 17-річні Наталія Дорошко, Діана Каналош і Олена Грищук. Наталя та Діана – жительки Кропивницького району, а Олена – переселенка.

Одна з травмованих випускниць розповіла, що поліцейським виявився родич їхнього друга, вдома в якого вони святкували випускний після кав’ярні. Випускники їхали за місто зустрічати світанок. Дівчина розповіла, що за містом поліцейський спеціально почав крутити кермо з боку в бік. Коли автівка почала з’їжджати з дороги, він різко крутнув кермо у зворотний бік, однак йому не вдалося врятувати автомобіль від з’їзду в кювет.