Троє неповнолітніх дівчат загинули в ДТП з поліцейським на Кіровоградщині

Колишнього працівника поліції, 33-річного Миколу Нарадька, який у червні минулого року вчинив смертельну аварію поблизу Новгородки на Кіровоградщині, що призвела до загибелі трьох 17-річних дівчат, засудили на 11 років ув’язнення. Про це у четвер, 1 серпня, повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як встановило слідство, тоді ще правоохоронець сів за кермо у нетверезому стані та віз сімох підлітків із випускного в легковому автомобілі. На трасі Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, поблизу селища Новгородка, водій втратив керування, внаслідок чого автомобіль злетів у кювет і перекинувся.

Внаслідок ДТП загинули три 17-річні дівчини (двоє дівчат загинули на місці аварії, ще одна дівчина померла у автомобілі швидкої допомоги), ще четверо пасажирів травмувалися. Чоловік не допоміг підліткам і втік з місця аварії.

Знамʼянський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного спʼяніння, що призвело до загибелі людей, і в тому, що він залишив людей у небезпеці (ч. 1 ст. 135 КК України, ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Окрім ув’язнення, засудженого позбавили права керувати авто на 10 років.

Нагадаємо, про резонансну ДТП, яка сталася 25 червня 2023 року, писав ZAXID.NET. Тієї ночі випускники місцевої школи святкували закінчення навчання та йшли зустрічати світанок. Чоловік запропонував їх підвезти. Автомобіль на великій швидкості злетів з вологої після дощу траси, тричі перекинувся в повітрі і впав просто на одну з пасажирок, яку викинуло з салону. Після ДТП чоловік намагався утекти, а прилад Drager показав вміст алкоголю в крові у 1,29 проміле.

Йому повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейському загрожувало покарання до 12 років позбавлення волі.